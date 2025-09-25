L’influenza è alle porte | i metodi per riconoscerla e come curarla
L’arrivo dell’autunno coincide annualmente con i primi virus respiratori. I primi casi influenzali li abbiamo sin da ora e il timore è che possano aumentare in futuro Benvenuto autunno. Dopo una prima parte di settembre con temperature elevate e una coda dell’estate, negli ultimi giorni si è assistito all’arrivo della pioggia e ad un crollo delle temperature. Uno sbalzo termico che sta facendo sentire i suoi effetti anche sulla salute delle persone. I primi sintomi influenzali si sono già registrati, ma per il momento siamo naturalmente ancora all’inizio e ci vorranno delle settimane per capire che stagione ci aspetta. 🔗 Leggi su Cityrumors.it
In questa notizia si parla di: influenza - porte
Autunno alle porte, come difendersi dall’influenza con poche regole pratiche
LA FAMIGLIA LA VERA ESSENZA DEL BALSAMICO TRADIZIONALE Aprire le porte della nostra acetaia e farla visitare significa far conoscere la storia della nostra famiglia, entrare nella vita dei suoi componenti e comprendere l’influenza che ognuno ha - facebook.com Vai su Facebook
Nel venture capital, il grado di influenza che un investitore porta con sé può essere più utile del denaro raccolto. Lo dimostra uno studio di Marta Zava. - X Vai su X