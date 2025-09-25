L’arrivo dell’autunno coincide annualmente con i primi virus respiratori. I primi casi influenzali li abbiamo sin da ora e il timore è che possano aumentare in futuro Benvenuto autunno. Dopo una prima parte di settembre con temperature elevate e una coda dell’estate, negli ultimi giorni si è assistito all’arrivo della pioggia e ad un crollo delle temperature. Uno sbalzo termico che sta facendo sentire i suoi effetti anche sulla salute delle persone. I primi sintomi influenzali si sono già registrati, ma per il momento siamo naturalmente ancora all’inizio e ci vorranno delle settimane per capire che stagione ci aspetta. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

© Cityrumors.it - L’influenza è alle porte: i metodi per riconoscerla e come curarla