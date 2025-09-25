L’influencer Aurora Betti aspetta una figlia | il papà è Carmine Tano nipote di Rocco

25 set 2025

Divenuta popolare per la sua partecipazione a Temptation Island, nel 2015, Aurora Betti originaria di Atessa, aspetta ora una figlia da Carmine Tano. Lui, di Ortona, è un calciatore ed è il nipote del più conosciuto Rocco Tano, alias Rocco Siffredi.Aurora e Carmine si frequentano ufficialmente. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

