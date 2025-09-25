L’infermiere offeso a Cesena scritta omofoba sull’armadietto | scatta la denuncia contro ignoti

Cesena, 25 settembre 2025 – Quelle scritte, quell’atto di odio gratuito su quell’armadietto dell’ospedale Bufalini, ora si sono trasformate in una denuncia concreta, redatta dalla polizia e depositata sul tavolo della procura della repubblica a Forlì. ‘Diffamazione’, questa l’accusa rivolta (per ora contro ignoti) per quell’atto vile, infame, meschino. Diventa quasi difficile pronunciare quelle parole, che invece ora sono lì, scritte di pugno sulla denuncia penale: “Frocio del cazzo”. Questa la scritta omofoba comparsa intorno all’11 settembre nell’armadietto all’ospedale Bufalini di Mattia Montanari, infermiere 32enne forlivese (già in servizio anche al Morgagni-Pierantoni) e ora residente a Cesena, che da anni svolge il suo lavoro con competenza e grande umanità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’infermiere offeso a Cesena, scritta omofoba sull’armadietto: scatta la denuncia contro ignoti

