L’infanzia terribile la musica che sprofonda tra le ombre Un Giro di vite esemplare a Roma
Più passa il tempo e più The Turn of the Screw di Benjamin Britten (1954) gigan. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
In questa notizia si parla di: infanzia - terribile
Ciao Vanessa , è stata una notizia terribile e inaspettata , non volevo crederci . Insieme a tutti gli amici del mare abbiamo condiviso gli anni più belli . Ci hai regalato i tuoi sorrisi portando in spiaggia classe e eleganza . Una famiglia stupenda alla quale sono s - facebook.com Vai su Facebook
L'infanzia terribile, la musica che sprofonda tra le ombre. Un “Giro di vite” esemplare a Roma - E' un monumento all’ambiguità, perfino più del romanzo breve di Henry James da cui è tratto. Segnala ilfoglio.it