Lineapelle una ventata d’ottimismo | In fiera tante presenze e interesse

Ottimismo. Presenze significative e interesse. Tre elementi che caratterizzano questa edizione di Lineapelle, che chiude oggi a Fiera Milano, e che è importante per tutta la filiera globale della moda, del lusso e del design. Un fondamentale punto di incontro e un’opportunità per conoscere le nuove tendenze di mercato che permettono alle aziende di individuare quelle che sono le aspettative dei clienti. "Tra gli stand in fiera – dice Riccardo Bandini, presidente dell’ Associazione Conciatori di Santa Croce – l’attesa è tanta. Dall’apertura ad oggi abbiamo riscontrato, mediamente, un numero interessante di visitatori, orientati soprattutto all’ innovazione nei prodotti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

