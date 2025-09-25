Lineapelle idee per la risalita | Così intercettiamo le tendenze

Milano – Esplorazione creativa, condivisione progettuale, networking commerciale, modelli di ingegneria artigianale con nuovi orizzonti di intelligenza artificiale: sono queste le linee guida che stanno caratterizzando l’edizione 2025 di Lineapelle, che si conclude oggi negli spazi espositivi di Fiera Milano Rho. Contenuti e sinergie l’ahho confermata come momento di perfetta sintesi stilistica e produttiva per la filiera globale della moda, del lusso e del design. Un vero e proprio laboratorio di futuro, per gli operatori. “Lineapelle conferma di essere - dice Alessandro Iliprandi della Bonaudo SpA di Cuggiono (Milano) - la fiera più importante al mondo per il nostro settore”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

