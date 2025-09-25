L' incubo di una 14enne a Vasto il legale | Ha scoperto gli abusi sessuali subiti in un video a scuola

«La ragazza è completamente distrutta. Non ricorda nulla dell’accaduto, delle violenze subite. L’ha scoperto a scuola, il giorno successivo, quando le hanno detto di alcuni video che stavano iniziando a circolare nelle chat di classe e cosa contenevano. Oggi, a distanza di 2 anni, è ancora profondamente provata sia a livello psicologico che fisico». Lo dice all’ANSA Antonio Boschetti, l’avvocato. 🔗 Leggi su Feedpress.me

