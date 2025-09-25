L' incubo di una 14enne a Vasto il legale | Ha scoperto gli abusi sessuali subiti in un video a scuola

«La ragazza è completamente distrutta. Non ricorda nulla dell’accaduto, delle violenze subite. L’ha scoperto a scuola, il giorno successivo, quando le hanno detto di alcuni video che stavano iniziando a circolare nelle chat di classe e cosa contenevano. Oggi, a distanza di 2 anni, è ancora profondamente provata sia a livello psicologico che fisico». Lo dice all’ANSA Antonio Boschetti, l’avvocato. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - L'incubo di una 14enne a Vasto, il legale: "Ha scoperto gli abusi sessuali subiti in un video a scuola"

In questa notizia si parla di: incubo - 14enne

Accusato di violenza sessuale su una 14enne, fine di un incubo per un 80enne

"Diffondo le tue foto intime sui social". L'incubo di una 14enne perseguitata dall'ex

Una storia agghiacciante quella che arriva da Sulmona. Prima la violentano e la filmano poi la ricattano: hanno 14 e 18 anni gli autori dell’incubo vissuto per mesi da una ragazzina di appena 12 anni. Per il 14enne l’accusa è di violenza sessuale aggravata e - facebook.com Vai su Facebook

L'incubo di una 14enne a Vasto, il legale: "Ha scoperto gli abusi sessuali subiti in un video a scuola" - La madre, davanti ai video mostrati in aula, non ha retto e si è allontanata in lacrime ... Riporta msn.com