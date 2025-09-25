L’incontro con l’amministratore unico Bernardino Passeri Ecco gli sponsor che hanno sposato il progetto | | Avanti tutta con curva sud e derby coi tifosi
La famiglia Ascoli Calcio negli ultimi giorni si è potuta arricchire con la presenza di alcune realtà locali che hanno deciso di sostenere il progetto sviluppato dal nuovo amministratore unico Bernardino Passeri. "Sono felice di condividere il percorso con questi amici – commenta Passeri –. Stiamo lavorando per cercare di costruire un qualcosa di importante. Presto presenteremo anche altri partner. La cosa fondamentale è che prima di tutto siamo tifosi. Ce la metteremo davvero tutta". L’imprenditore romano poi ha anticipato anche la possibilità di realizzare nuovi interventi per quanto riguarda il discorso legato alle strutture. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: incontro - amministratore
#Stellantis: cattivo andamento del premio conferma necessità di un incontro urgente con l’amministratore delegato – Federazione Italiana Metalmeccanici - facebook.com Vai su Facebook
Ascoli, Bernardino Passeri nuovo Amministratore Unico - L’ Ascoli Calcio comunica che nella serata di ieri, lunedì 23 giugno, è avvenuto il passaggio ufficiale delle cariche in seno al Club bianconero: Bernardino Passeri è il nuovo Amministratore Unico, ... Si legge su picenonews24.it
Ascoli calcio nuovo amministratore unico bernardino passeri e gestione centralizzata del club - Bernardino Passeri è stato nominato nuovo amministratore unico, una decisione che riflette la volontà della nuova ... Riporta gaeta.it