La famiglia Ascoli Calcio negli ultimi giorni si è potuta arricchire con la presenza di alcune realtà locali che hanno deciso di sostenere il progetto sviluppato dal nuovo amministratore unico Bernardino Passeri. "Sono felice di condividere il percorso con questi amici – commenta Passeri –. Stiamo lavorando per cercare di costruire un qualcosa di importante. Presto presenteremo anche altri partner. La cosa fondamentale è che prima di tutto siamo tifosi. Ce la metteremo davvero tutta". L’imprenditore romano poi ha anticipato anche la possibilità di realizzare nuovi interventi per quanto riguarda il discorso legato alle strutture. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’incontro con l’amministratore unico Bernardino Passeri. Ecco gli sponsor che hanno sposato il progetto:: "Avanti tutta con curva sud e derby coi tifosi»