L’inchiesta della Bbc svela come la fabbrica russa delle fake news sta influenzando le elezioni in Moldavia

La Moldavia si trova ad attraversare una fase cruciale della sua storia. Il Paese ha presentato domanda di adesione all' Unione Europea e ha ottenuto lo status di candidato nel 2022, con l'apertura dei negoziati nel 2023. Il 28 settembre 2025, invece, i cittadini moldavi saranno chiamati alle urne per le elezioni parlamentari in un voto descritto come la scelta tra Est e Ovest. La Russia, avendo compreso la crucialità delle elezioni ha intensificato la sua rete di disinformazione per cercare di influenzare il voto. La Bbc ha quindi lanciato un'inchiesta per svelare la complessa rete di disinformazione finanziata dalla Russia che mira a manipolare le elezioni.