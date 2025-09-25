Linate tunisino scavalca la recinzione e si stende sulla pista

L’allarme ha bloccato atterraggi e decolli per una manciata di minuti. Poi l’intervento della sicurezza e della polizia. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Linate, tunisino scavalca la recinzione e si stende sulla pista

In questa notizia si parla di: linate - tunisino

A Linate il primo volo dimostrativo della compagnia Ita da Milano a Roma... - facebook.com Vai su Facebook

Linate, uomo scavalca la recinzione e si stende sulla pista: voli sospesi per alcuni minuti - L’uomo, senza documenti, si è steso dove gli aerei di linea decollano, rifiutandosi di parlare ... Segnala milano.repubblica.it

Linate, uomo scavalca la recinzione e invade la pista: voli sospesi per alcuni minuti allo scalo di Milano - L’ingresso non autorizzato ha fatto scattare tutti i sistemi di allarme dello scalo e per questo la torre di controllo ha dovuto sospendere per circa 5 minuti i movimenti ... Si legge su corriere.it