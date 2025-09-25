L' importante intervento ai sottoservizi nelle tre frazioni a lago

Leccotoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lario Reti Holding ha completato il primo lotto di lavori per la separazione della rete fognaria nelle frazioni di Vassena e Limonta, in comune di Oliveto Lario: contestualmente sono stati collegati alla rete gli scarichi di fognatura ed esteso il servizio fognario in aree a valle della strada. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: importante - intervento

L'importante intervento green ai sottoservizi per 2,2 milioni euro

L'importante intervento green ai sottoservizi per 2,2 milioni euro

Dissesto idrogeologico: importante intervento di messa in sicurezza da 320 mila euro

importante intervento sottoservizi treA Brivio importante intervento green (da 330 mila euro) ai sottoservizi - Ammodernamento della rete fognaria nelle vie Fornace e Filatoio: Lario Reti Holding interviene con nuove condotte in gres e 12 camerette di ispezione per migliorare funzionalità e sicurezza ... Lo riporta leccotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Importante Intervento Sottoservizi Tre