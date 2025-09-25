Limidi di Soliera serata di attualità e riflessione con la conferenza ' Chi ha e chi non ha'
A Limidi di Soliera riprendono gli incontri culturali, con una conferenza sulle ricchezze nel mondo intitolata 'Chi ha e chi non ha'. Venerdì 26 settembre 2025, ore 21.00 al Centro polivalente di Limidi (Via Papotti n. 18), il professor Alfonso Cornia di Carpi (docente di matematica e fisica e. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
In questa notizia si parla di: limidi - soliera
#PLTerredargine #Soliera #Viabilità Rallentamenti sulla Via Limidi per lavori di asfaltatura Prestare attenzione alle indicazioni dei movieri presenti in loco. @PMTerredargine - X Vai su X
Il Mandrio non va oltre il pari all'esordio, a Culzoni risponde Pellacani nei minuti finali del match. Seconda Categoria Modena - Girone E - 1 Giornata Centro Polivalente Limidi - Virtus Mandrio 1 - 1 MARCATORI: 19' pt S. Culzoni (V), 43' st M. Pellacani (C) CEN - facebook.com Vai su Facebook