Lilli Gruber-Gianfranco Fini scontro a Otto e mezzo | cos’è successo e il video

La puntata di Otto e mezzo del 24 settembre è stata teatro di confronto acceso tra Lilli Gruber e Gianfranco Fini, tornato in tv dopo una lunga assenza. La puntata doveva mettere in evidenza le differenze tra l’ex leader di Alleanza Nazionale e Giorgia Meloni. Ma è presto degenerato in un botta e risposta personale. Lo scontro è esploso quando la conduttrice, esasperata dalle risposte di Fini, ha chiesto: «Perché è venuto in questa trasmissione?». Lui ha replicato secco: «Perché lei mi ha invitato, e io sono qui a dire quello che penso io, non quello che pensa lei. Ma la risolviamo dopo in privato. 🔗 Leggi su Lettera43.it

