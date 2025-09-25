Lilli Gruber-Gianfranco Fini scontro a Otto e mezzo | cos’è successo e il video
La puntata di Otto e mezzo del 24 settembre è stata teatro di confronto acceso tra Lilli Gruber e Gianfranco Fini, tornato in tv dopo una lunga assenza. La puntata doveva mettere in evidenza le differenze tra l’ex leader di Alleanza Nazionale e Giorgia Meloni. Ma è presto degenerato in un botta e risposta personale. Lo scontro è esploso quando la conduttrice, esasperata dalle risposte di Fini, ha chiesto: «Perché è venuto in questa trasmissione?». Lui ha replicato secco: «Perché lei mi ha invitato, e io sono qui a dire quello che penso io, non quello che pensa lei. Ma la risolviamo dopo in privato. 🔗 Leggi su Lettera43.it
In questa notizia si parla di: lilli - gruber
Otto e Mezzo, solita solfa da Lilli Gruber: pensiero unico a La7
Mentana, è di nuovo “guerra” con Lilli Gruber: “Non siamo quella categoria di persone che…”( video)
Lilli Gruber piange la morte di Giorgio Armani: “Un compagno di viaggio, lascia un vuoto incolmabile”
Stasera a #Piazzapulita la giornalista e conduttrice di Otto e Mezzo Lilli Gruber 21.15, La7 - X Vai su X
Estratto dell'intervento di Lucio Caracciolo nel programma di Lilli Gruber Otto e Mezzo su La7 del 29 novembre 2024. - facebook.com Vai su Facebook
Lo scontro tra Lilli Gruber e Gianfranco Fini: “Conduco io”, “Lei fa domande senza senso, non sono stupido” - La conduttrice incalza l’ex presidente della Camera su più fronti: dal conflitto in Medio Oriente, alla linea di Donald Trump ... Come scrive fanpage.it
Lilli Gruber-Gianfranco Fini, scontro a Otto e mezzo: cos’è successo e il video - La puntata di Otto e mezzo del 24 settembre è stata teatro di confronto acceso tra Lilli Gruber e Gianfranco Fini, tornato in tv dopo una lunga assenza. Segnala msn.com