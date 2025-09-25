Liliana Resinovich l' alibi di Sebastiano Visintin regge secondo il consulente Michele Vitiello
Su cosa si regge l'alibi di Sebastiano Visintin nel giorno della scomparsa di Liliana Resinovich? Il consulente della difesa fa chiarezza sul telefono. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
In questa notizia si parla di: liliana - resinovich
“Ecco come l’hanno ridotta”. Liliana Resinovich, il fratello Sergio pronto a pubblicare le foto del corp
Inquietanti rivelazioni sulla relazione tra Liliana Resinovich e Claudio Sterpin
Caso Resinovich, Sebastiano Visintin sul farmacista: «Lo conosco ma Liliana era socievole, parlava con tutti. Sterpin si vergogni»
Liliana Resinovich: il giallo del cellulare regalato/ Il dottor Cozza: “Visintin ne consegnò un altro” . . . . . . Leggi qui : https://8386.fastnews24hrs.com/lananh8386/liliana-resinovich-il-giallo-del-cellulare-regalato-il-dottor-cozza-visintin-ne-consegno-un-altro/ - facebook.com Vai su Facebook
Liliana Resinovich, il marito risponde a Sterpin: “Parli con gli inquirenti, noi tireremo fuori i nostri assi” - X Vai su X
Liliana Resinovich, l'alibi di Sebastiano Visintin regge secondo il consulente Michele Vitiello - Il consulente della difesa fa chiarezza sul telefono spento nel caso Liliana Resinovich ... Si legge su virgilio.it
Liliana Resinovich: traballa l’alibi di Sebastiano Visintin, la scoperta - La posizione del marito, Sebastiano Visintin, in dubbio con l'alibi che traballa. Segnala newsmondo.it