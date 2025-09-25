Lieto evento alle Dune Ventotto baby tartarughe prime nate nel comune

Fiocchi rosa e azzurri alla spiaggia delle Dune: per la prima volta Forte dei Marmi può celebrare la nascita delle tartarughine marine con 28 piccoli esemplari già avviati alle onde. Negli anni passati, nonostante i numerosi nidi deposti lungo il litorale, nessuna schiusa era andata a buon fine. L’altra sera invece la natura ha regalato uno spettacolo emozionante e di grande valore ambientale. Alle 23 durante il turno di sorveglianza, la responsabile del progetto tartarughe marine Chiara Giannelli ha avvistato la prima tartarughina emergere dalla sabbia. Poco dopo sono accorsi sul posto il presidente del Wwf di Massa-Carrara, Gianluca Giannelli, e otto volontari del progetto che hanno assistito, fino alle 3. 🔗 Leggi su Lanazione.it