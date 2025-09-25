Credo che capiti a chiunque di seguire un quiz televisivo. Magari non lo confessiamo ma capita. E capita anche di scoprire qualcosa. Anche su come cambia freneticamente il linguaggio considerato accettabile o, per meglio dire, “ politicamente corretto ”. Abbiamo imparato, col tempo, che il netturbino non è più tale ma si chiama operatore ecologico. Cambia il nome, non cambiano le funzioni. Abbiamo appreso anche che il bidello è un collaboratore scolastico. Bidello non mi sembrava spregiativo. Erano simpatici e utilissimi i bidelli e le bidelle. Ma prendo atto. Il termine handicappato, peraltro derivante dall’inglese, è ormai vietato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - L’ideologia antioccidentale che demonizza la storia