Licenziati a voce e false dimissioni | Senza lavoro e senza sussidio La nuova norma e i trucchi delle aziende per liberarsi dei dipendenti

Milano – Una norma, pensata con l a "buona intenzione" di ridurre gli abusi legati alla percezione della Naspi, sta generando attraverso la sua interpretazione distorta violazioni dei diritti dei lavoratori. Che si trovano licenziati verbalmente, dimissionari a loro insaputa, senza il posto di lavoro e senza la possibilità di accedere agli strumenti di sostegno al reddito. Casi inediti che stanno emergendo negli uffici vertenze dei sindacati milanesi, legati al nuovo istituto delle "dimissioni per fatti concludenti" introdotto dal Collegato lavoro e in vigore da gennaio. Una procedura necessaria per regolamentare quei casi di lavoratori che si assentano senza giustificato motivo per un periodo superiore ai 15 giorni, facendo scattare nei loro confronti la dimissione automatica per "fatti concludenti" che evita al datore di lavoro di pagare il contributo di ingresso alla Naspi, il sussidio di disoccupazione, dopo aver presentato la comunicazione all'Ispettorato del lavoro.

