Licei con curvatura biomedica | la sperimentazione è attiva dal 2024 25 e valida per un triennio NOTA MIM di chiarimenti 

Orizzontescuola.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con una nota diffusa il 24 settembre 2025, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha confermato la piena operatività della sperimentazione nazionale Biologia con curvatura biomedica, già autorizzata con il decreto ministeriale n. 180 del 5 settembre 2024. Il percorso, attivato a partire dall’anno scolastico 20242025, ha durata triennale. L'articolo Licei con curvatura biomedica: la sperimentazione è attiva dal 202425 e valida per un triennio. NOTA MIM di chiarimenti  . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: licei - curvatura

licei curvatura biomedica sperimentazioneLicei con curvatura biomedica: la sperimentazione è attiva dal 2024/25 e valida per un triennio. NOTA MIM di chiarimenti - Con una nota diffusa il 24 settembre 2025, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha confermato la piena operatività della sperimentazione ... Lo riporta orizzontescuola.it

Castel di Sangro, Liceo Scientifico con Curvatura Biomedica: Nuovo Indirizzo al Patini-Liberatore-De Panfilis | Offerta Formativa 2026/2027 - Castel di Sangro: al via la curvatura biomedica al Liceo Scientifico Patini- Riporta teleaesse.it

Cerca Video su questo argomento: Licei Curvatura Biomedica Sperimentazione