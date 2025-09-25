Licei con curvatura biomedica | la sperimentazione è attiva dal 2024 25 e valida per un triennio NOTA MIM di chiarimenti

Con una nota diffusa il 24 settembre 2025, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha confermato la piena operatività della sperimentazione nazionale Biologia con curvatura biomedica, già autorizzata con il decreto ministeriale n. 180 del 5 settembre 2024. Il percorso, attivato a partire dall’anno scolastico 20242025, ha durata triennale. L'articolo Licei con curvatura biomedica: la sperimentazione è attiva dal 202425 e valida per un triennio. NOTA MIM di chiarimenti . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

