Arezzo, 25 settembre 2025 – Rinnovato il protocollo d'intesa tra Sem.ar srl e l'Istituto Margaritone di Arezzo: libri e tasse scolastiche gratuiti per gli studenti del corso Orafi È stato ufficialmente rinnovato per altri tre anni il protocollo d'intesa tra la Sem.ar srl, azienda aretina attiva nel settore orafo, e l'Istituto Professionale Statale "Margaritone" di Arezzo, con un impegno concreto a sostegno della formazione e del futuro dei giovani. L'accordo, attivo ormai dal 2021, prevede che Sem.ar srl si faccia carico, fino all'anno scolastico 2027-2028, del pagamento dei libri di testo e delle tasse scolastiche per tutti gli alunni delle classi 1ª, 2ª e 3ª del corso Orafi dell'Istituto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

