Libia | oltre tremila dollari grazie a un meteorite | il mercato nero cresce sui social

Tgcom24.mediaset.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La scoperta i un pastore durante un pascolo in Libia. Le pietre spaziali si vendono bene e rendono parecchio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

libia oltre tremila dollari grazie a un meteorite il mercato nero cresce sui social

© Tgcom24.mediaset.it - Libia: oltre tremila dollari grazie a un meteorite: il mercato nero cresce sui social

In questa notizia si parla di: libia - oltre

Libia, oltre 900 persone ammassate in un lager. L’ong: “Vittime di tratta, stupri e violenze”

Libia, Ong denuncia: "Oltre 900 persone in condizioni disumane nel centro detentivo di Tobruk"

Libia: oltre tremila dollari grazie a un meteorite: il mercato nero cresce sui social - Trovare un meteorite e scoprire un mercato nero alimentato dai social media? Come scrive msn.com

Egitto contribuisce a ricostruzione in Libia per 5 mld dollari - Le aziende egiziane hanno realizzato progetti di ricostruzione in Libia per un valore di oltre 5 miliardi di dollari. Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Libia Oltre Tremila Dollari