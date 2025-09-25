Libertà palo del divieto di accesso caduto e mai rimpiazzato | Ora le auto svoltano in contromano pericolosissimo

"E' una situazione di grande pericolo, le nostre segnalazioni finora sono cadute nel vuoto". La richiesta di aiuto da parte dei cittadini arriva dal quartiere Libertà, e precisamente dalla zona tra via Nicolai e via Libertà.I problemi, spiegano, sono cominciati all'incirca dieci giorni fa, quando. 🔗 Leggi su Baritoday.it

In Puglia il lavoro femminile resta al palo: quasi metà delle donne è esclusa dal mercato. Non è solo una statistica: è un freno alla libertà individuale, alle famiglie e allo sviluppo della nostra terra. Basta con le promesse vuote. Occorrono politiche serie: più f - facebook.com Vai su Facebook

Escursionista inglese ignora il divieto di accesso e si trova in mezzo alle frane: “Sono bloccato sulla ferrata Berti, cadono sassi dall’alto” - “Bisogna lavorare per imparare a leggere la montagna, sapere dove andare e dove non andare” e “il problema è che questo non lo fa chi in montagna si improvvisa alpinista”:così Reinhold Messner pochi ... Da ilfattoquotidiano.it

Divieto di accesso alle aree urbane per un ventinovenne della Plaine - Ur (Divieto di Accesso alle Aree urbane) nei confronti di un uomo di 29 anni della Plaine: per due anni non potrà accedere ai locali pubblici dalle 22 alle 6 ... Lo riporta rainews.it