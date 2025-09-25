liberi sempre lo spettacolo live a belvedere firenze

Firenze, 25 settembre 2025 - Sabato 27 alle 18:30 sulla terrazza di Belvedere Firenze andrà in scena Liberi Sempre, lo spettacolo che vedrà sul palco Michela Ponzani e Valerio De Filippis, ovvero una storica (che di mestiere racconta la vita dei dimenticati) e un ghostwriter (un fantasma che scrive le vite degli altri). Un viaggio nel tempo, tra passato e presente, a 80 anni dalla guerra di liberazione. La scoperta del coraggio delle donne nella storia, i sogni, le speranze di libertà, le scelte di disobbedienza, i dubbi, i tormenti e la ribellione di una generazione pronta a battersi in una guerra giusta chiamata Resistenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

