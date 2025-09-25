L’hanno presa Arrestata la ‘regina delle ladre’ | chi è e quanti anni deve scontare

Per oltre dieci anni è riuscita a dribblare la giustizia, accumulando fascicoli e condanne senza mai finire dietro le sbarre. Ma la fuga della giovane ladra seriale si è conclusa sul litorale romano, ad Anzio, dove la Polizia di Stato del Commissariato di Anzio-Nettuno ha posto fine a una latitanza che sembrava non avere termine. Una carriera criminale iniziata giovanissima, quando ancora minorenne si introduceva nelle case per rubare, è arrivata al capolinea con un arresto che segna una svolta tanto attesa. La protagonista di questa vicenda è una 25enne originaria di Genova. Nel 2013, quando i suoi coetanei frequentavano le aule scolastiche, lei a soli 13 anni già si muoveva tra appartamenti e ville per sottrarre oggetti di valore. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it