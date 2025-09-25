Nella villa confiscata a un appartenente alla criminalità organizzata troveranno alloggio temporaneo i docenti assegnati all’istituto comprensivo Battisti in arrivo da regioni lontane. L’idea è stata promossa dalla giunta e sarà codificata nel regolamento che verrà votato la prossima settimana in consiglio comunale. L’immobile in questione è una bella villetta singola situata in via Fermi, di recente costruzione e ancora con le imposte chiuse, che è stata assegnata al Comune di Cogliate dopo essere stata confiscata al termine di un lungo procedimento dal Tribunale di Monza che ha riguardato una complessa inchiesta sulla criminalità organizzata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’ex villa della criminalità. Ospiterà i prof fuori sede