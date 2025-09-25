L'ex stella NFL Shaun Alexander diventerà papà per la quattordicesima volta | È davvero pazzesco
L'ex stella NFL Shaun Alexander diventerà papà per la quattordicesima volta. Lo ha annunciato nelle ultime ore nello show di Kay Adams: "È davvero pazzesco", le parole. 🔗 Leggi su Fanpage.it
L’ex stella NBA Shawn Kemp agli arresti domiciliari per una sparatoria: cosa è successo - L’ex stella della NBA Shawn Kemp è stato condannato venerdì a un mese di arresti domiciliari con braccialetto elettronico per aver sparato a due uomini all’interno di un’auto nel parcheggio di un ... Si legge su ilfattoquotidiano.it