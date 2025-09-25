L'ex stella NFL Shaun Alexander diventerà papà per la quattordicesima volta | È davvero pazzesco

L'ex stella NFL Shaun Alexander diventerà papà per la quattordicesima volta. Lo ha annunciato nelle ultime ore nello show di Kay Adams: "È davvero pazzesco", le parole. 🔗 Leggi su Fanpage.it

L'ex stella NFL Shaun Alexander diventerà papà per la quattordicesima volta: "È davvero pazzesco" - Lo ha annunciato nelle ultime ore nello show di Kay Adams: "È davvero pazzesco", le parole.

