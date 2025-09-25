L'ex sindaca Raggi contro l’inceneritore di Roma | Scelta criminale e un favore ai privati

"Pensare di avviare oggi un impianto del genere non solo è antistorico e anti-tecnologico, ma criminale". Così, a Fanpage.it, l'ex sindaca di Roma e consigliera capitolina del Movimento 5 Stelle, Virginia Raggi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

