Parigi. Il tribunale correzionale di Parigi ha giudicato colpevole di associazione a delinquere l’ex presidente della Repubblica francese Nicolas Sarkozy, nell’ambito dell’affaire sui presunti finanziamenti libici alla sua campagna elettorale per le presidenziali del 2007, poi vinte conto la rivale socialista Ségolène Royal. L’ex inquilino dell’Eliseo è stato invece assolto dalle accuse di corruzione passiva, occultamento di appropriazione indebita di fondi pubblici e finanziamento illecito di campagna elettorale. Durante la lettura della sentenza, la presidente del tribunale, Nathalie Gavarino, ha spiegato che Sarkozy, “in quanto ministro (dell’Interno, sotto la presidenza di Jacques Chirac) e presidente dell’Ump”, è colpevole di associazione a delinquere per aver “permesso ai suoi stretti collaboratori, sui quali aveva autorità (. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - L'ex presidente francese Sarkozy è stato giudicato colpevole di associazione a delinquere