L’ex presidente francese Nicolas Sarkozy è stato dichiarato colpevole di associazione a delinquere

Il tribunale di Parigi ha dichiarato l’ex presidente francese Nicolas Sarkozy colpevole di associazione a delinquere tra il 2005 e il 2007 mentre lo ha assolto dalle accuse di appropriazione indebita di fondi pubblici e corruzione passiva, nell’ambito del processo aperto per presunto finanziamento illegale della sua campagna presidenziale del 2007 con denaro proveniente dal governo dell’allora leader libico Muammar Gheddafi. Il 70enne ex presidente può presentare ricorso contro una sentenza di colpevolezza, il che sospenderebbe qualsiasi pena in attesa dell’appello. I pubblici ministeri hanno chiesto per Sarkozy una pena detentiva di sette anni. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - L’ex presidente francese Nicolas Sarkozy è stato dichiarato colpevole di associazione a delinquere

L'ex Presidente francese è stato per assolto da altre accuse. E' alla terza condanna. - X Vai su X

Francia: l'ex presidente Sarkozy condannato in appello a tre anni - L'ex presidente della Repubblica francese, Nicolas Sarkozy, è stato condannato in appello a tre anni di carcere nell'ambito del processo sullo scandalo delle intercettazioni. Si legge su it.euronews.com

Finanziamento illecito, Sarkozy condannato: sconterà la pena con misure alternative. L’ex presidente ha altri due processi in corso - Nicolas Sarkozy come Silvio Berlusconi: è stato condannato in un processo penale e sconterà la pena con misure alternative. Scrive ilfattoquotidiano.it