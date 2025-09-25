L’ex fisioterapista di Sinner torna sul caso doping | Sfortunata serie di coincidenze
(Adnkronos) – Giacomo Naldi, ex fisioterapista di Jannik Sinner, torna a parlare del caso Clostebol in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Non ho mai voluto commentare quanto è successo col team Sinner e continuerò a non farlo. Anche se è una vicenda che mi ha fatto male, umanamente e professionalmente".
In questa notizia si parla di: fisioterapista - sinner
