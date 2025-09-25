L’Europa protegga la Flotilla Usare le navi Frontex per scortarla Parla l’europarlamentare del M5S Della Valle

Nel cuore della notte, mentre navigava in acque internazionali a sud di Creta, la Global Sumud Flotilla è stata improvvisamente attaccata dal cielo. Attacchi contro la Flotilla erano stati registrati già al largo di Tunisi il 9 settembre. Ora il ministro della Difesa Guido Crosetto ha deciso di inviare una regata della Marina militare. Danilo Della Valle, europarlamentare del M5S, ritiene sia una scelta sufficiente? “Inviare una fregata in soccorso della Flotilla è un atto obbligato da parte del Ministro Crosetto. La nave nella quale è imbarcato il nostro senatore Marco Croatti batte bandiera italiana, se succedesse qualcosa i rappresentanti del governo ne dovrebbero rispondere. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

