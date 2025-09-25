L'Europa e l'Italia devono salvare la democrazia | l'allarme dell'artista cinese dissidente Badiucao

Il ritorno in Italia dell’artista dissidente cinese Badiucao, che si racconta in un’intervista per Fanpage, coincide con il “Great Firewall Leak” che documenta l’export della sorveglianza digitale di Pechino lungo la Nuova Via della Seta come sempre affermato dall’artista. Tra Ventotene e la Sardegna, Badiucao ci mette in guardia: "È un cambio d’ordine: non cercano la coesistenza, ma la sostituzione. L’Europa e l’Italia non sono immuni, devono fare la propria parte per salvare la democrazia". 🔗 Leggi su Fanpage.it