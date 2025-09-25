L'Europa e l'Italia devono salvare la democrazia | l'allarme dell'artista cinese dissidente Badiucao
Il ritorno in Italia dell’artista dissidente cinese Badiucao, che si racconta in un’intervista per Fanpage, coincide con il “Great Firewall Leak” che documenta l’export della sorveglianza digitale di Pechino lungo la Nuova Via della Seta come sempre affermato dall’artista. Tra Ventotene e la Sardegna, Badiucao ci mette in guardia: "È un cambio d’ordine: non cercano la coesistenza, ma la sostituzione. L’Europa e l’Italia non sono immuni, devono fare la propria parte per salvare la democrazia". 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: europa - italia
L’ex uragano Erin in rotta verso l’Europa. Italia contesa tra forte maltempo e caldo intenso
Italia-Estonia (Qualificazioni Mondiali Europa, 05-09-2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici
Israele-Italia (Qualificazioni Mondiali Europa, 08-09-2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici
Firenze città più bella d’Europa: l’Italia brilla anche per accoglienza https://www.metropolitano.it/firenze-citta-piu-bella-deuropa-litalia-brilla-anche-per-accoglienza/ - facebook.com Vai su Facebook
#UE: Terzi Sant'Agata (Fd'I), Italia protagonista percorso verso Europa dell'energia Roma, 23 set - (Agenzia_Nova) - "Questo evento dimostra che esiste un progresso verso un'Europa dell'energia, che sta diventando concreta sia per gli interventi Ue per la div - X Vai su X
“L’Europa e l’Italia devono salvare la democrazia”: l’allarme dell’artista cinese dissidente Badiucao - Il ritorno in Italia dell’artista dissidente cinese Badiucao, che si racconta in un’intervista per Fanpage, coincide con il “Great Firewall Leak” ... Si legge su fanpage.it
Si può fare di più per salvare Gaza - Quel raduno, che potremmo definire di europei senza Europa, o di europei in cerca di Europa, non solo non esaltava ciò che esisteva, ma sognava ciò che non esisteva, e nella convinzione dei presenti ... Lo riporta repubblica.it