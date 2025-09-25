L’Europa corre sull’euro digitale La road map della Bce

Il mondo corre veloce verso le criptovalute, benché in ordine sparso. L’Europa, da parte sua, gioca la sua personalissima partita per l’euro digitale, moneta con corso legale, emessa dalla Banca centrale europea in formato elettronico. Sembra una criptovaluta, ma non lo è, è moneta sovrana a tutti gli effetti, dunque a basso, anzi zero, tasso di speculazione. E chi ha il chiavistello in mano è Piero Cipollone, che dal governatore di Bankitalia, Fabio Panetta, ha preso in mano il testimone, ormai due anni orsono, di membro del Comitato esecutivo della Bce e promotore della messa a terra e in circolazione dell’euro digitale. 🔗 Leggi su Formiche.net

