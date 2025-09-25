L’Europa corre sull’euro digitale La road map della Bce
Il mondo corre veloce verso le criptovalute, benché in ordine sparso. L’Europa, da parte sua, gioca la sua personalissima partita per l’euro digitale, moneta con corso legale, emessa dalla Banca centrale europea in formato elettronico. Sembra una criptovaluta, ma non lo è, è moneta sovrana a tutti gli effetti, dunque a basso, anzi zero, tasso di speculazione. E chi ha il chiavistello in mano è Piero Cipollone, che dal governatore di Bankitalia, Fabio Panetta, ha preso in mano il testimone, ormai due anni orsono, di membro del Comitato esecutivo della Bce e promotore della messa a terra e in circolazione dell’euro digitale. 🔗 Leggi su Formiche.net
In questa notizia si parla di: europa - corre
Mentre il mondo corre alla guerra l’Europa apparecchia il suo suicidio
Borsa: Europa in cauto rialzo, corre Rheinmetall
Borsa: Europa in cauto rialzo, corre Rheinmetall
Borsa oggi 24 settembre: Europa in calo dopo Powell, sale il petrolio e oro ancora ai massimi. A Milano corre Leonardo - DIRETTA - X Vai su X
A fine settembre, con la vendemmia e l’arrivo dell’autunno, il pensiero corre inevitabilmente al vino. Una bevanda che da sempre accompagna la storia d’Europa… e anche quella dei Longobardi. Per loro, il vino era molto più che semplice piacere: per le - facebook.com Vai su Facebook