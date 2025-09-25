Lettera di minacce alla sindaca Salis | Ringrazio per la solidarietà avanti e senza paura

Dopo l’intercettazione di una lettera di minacce indirizzata alla sindaca di Genova, Silvia Salis, la prima cittadina ringrazia per la solidarietà ricevuta ma, come chiesto dagli investigatori, non rivela ulteriori dettagli sull’accaduto"La Digos - ha detto Salis a margine di un incontro - mi. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: lettera - minacce

La sindaca di Genova Silvia Salis è stata minacciata di morte con una lettera delirante piena di insulti, frasi irriferibili e vere e proprie minacce. Per fortuna la lettera è stata intercettata dal centro postale di Genova Aeroporto, bloccata e sequestrata prima che ar

Lettera di minacce alla sindaca Salis

Lettera di minacce a Silvia Salis: solidarietà alla sindaca da Rixi, Rosso e Bucci - Lo ha dichiarato oggi il deputato genovese e viceministro del Mit Edoardo Rixi, segretario della Lega in Liguria, condannando le minacce rivolte alla prima cittadina di Genova. Riporta ligurianotizie.it

Minacce con lettera anonima alla sindaca Silvia Salis - La missiva con ingiurie rivolte alla sindaca di Genova. Secondo rainews.it