L’eterna aderenza delle toghe alla sinistra

25 set 2025

Dopo la campagna contro la riforma della Giustizia, i vertici dell’Anm sfruttano i convegni per delegittimare la maggioranza: «Mandano al Csm degli avvocati di partito». E tacciono sul linciaggio di una magistrata che ha impugnato un atto arcobaleno. 🔗 Leggi su Laverita.info

