L' esordio del Bologna in Europa League il Torino in Coppa Italia e il Barça | le partite di oggi

Gazzetta.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si chiudono la prima giornata di Europa League, i sedicesimi di Coppa Italia e il turno infrasettimanale della Liga. In campo anche la Serie C. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

L'esordio del Bologna in Europa League, il Torino in Coppa Italia e il Barça: le partite di oggi; Vincenzo Italiano carica il Bologna per l'esordio in Europa League: Questo il nostro errore l'anno scorso in Champions; Bologna, Cambiaghi: Possiamo dire la nostra in Europa League.

esordio bologna europa leagueAston Villa-Bologna: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming l'Europa League - La sfida tra le formazioni di Italiano ed Emery è in programma alle ore 21 di giovedì 25 settembre al Villa Park di Birmingham. Riporta tuttosport.com

esordio bologna europa leagueEuropa League: Aston Villa-Bologna, giovedi 25 settembre rossoblù all’esame di fuoco a Villa Park - Giovedì 25 settembre 2025 alle 21:00 a Birmingham, quote Betaland: inglesi favoriti a 1. Lo riporta gioconews.it

