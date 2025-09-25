lesione muscolare per buongiorno stop di tre gare per il difensore del napoli

NAPOLI, 25 SETTEMBRE 2025 – Alessandro Buongiorno, difensore centrale del Napoli, dovrà fermarsi per tre partite a causa di una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Il calciatore si era infortunato durante la gara di lunedì scorso contro il Pisa, che lo aveva costretto a lasciare il campo per il dolore. Gli esami strumentali effettuati oggi al Pineta Grande Hospital hanno confermato la diagnosi. Il club ha fatto sapere che Buongiorno ha già iniziato il percorso riabilitativo. Il suo rientro è previsto dopo la sosta per le nazionali, con l’obiettivo di tornare a disposizione per il match del 18 ottobre a Torino. 🔗 Leggi su Primacampania.it

