L’esercito israeliano parla di 700mila persone fuggite da Gaza City verso Sud Bbc Reuters France Presse e Ap | Fateci entrare
L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: esercito - israeliano
L'esercito israeliano lancia aiuti umanitari su Gaza
L'esercito israeliano lancia aiuti umanitari su Gaza | Il ministro Esteri Saar a Tajani: tregua di 24 ore
Guerra a Gaza, l’esercito israeliano in riserva: dimezzato l’apporto dei volontari
Ancora raid sulla striscia, prosegue offensiva dell'esercito israeliano. Almeno 37 morti. Oltre 600mila palestinesi in fuga. Manifestazioni #ProPal in #Cisgiordania. Al #Tg2Rai ore 13,00 #23settembre - facebook.com Vai su Facebook
Ancora raid sulla striscia, prosegue offensiva dell'esercito israeliano. Almeno 37 morti. Oltre 600mila palestinesi in fuga. Manifestazioni #ProPal in #Cisgiordania. Al #Tg2Rai ore 13,00 #23settembre - X Vai su X
L’esercito israeliano parla di 700mila persone “fuggite” da Gaza City verso Sud. Bbc, Reuters, France Presse e Ap: “Fateci entrare” - Lo ha detto oggi a Vicenza il sindaco di Betlemme Mahar Canahuati, intervenuto all’apertura delle celebrazioni per l’inaugura ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it