L’esercito israeliano parla di 700mila persone fuggite da Gaza City verso Sud Bbc Reuters France Presse e Ap | Fateci entrare

Ilfattoquotidiano.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

l8217esercito israeliano parla di 700mila persone fuggite da gaza city verso sud bbc reuters france presse e ap fateci entrare

© Ilfattoquotidiano.it - L’esercito israeliano parla di 700mila persone “fuggite” da Gaza City verso Sud. Bbc, Reuters, France Presse e Ap: “Fateci entrare”

In questa notizia si parla di: esercito - israeliano

L'esercito israeliano lancia aiuti umanitari su Gaza

L'esercito israeliano lancia aiuti umanitari su Gaza | Il ministro Esteri Saar a Tajani: tregua di 24 ore

Guerra a Gaza, l’esercito israeliano in riserva: dimezzato l’apporto dei volontari

l8217esercito israeliano parla 700milaL’esercito israeliano parla di 700mila persone “fuggite” da Gaza City verso Sud. Bbc, Reuters, France Presse e Ap: “Fateci entrare” - Lo ha detto oggi a Vicenza il sindaco di Betlemme Mahar Canahuati, intervenuto all’apertura delle celebrazioni per l’inaugura ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: L8217esercito Israeliano Parla 700mila