Comandante della Brigata Garibaldi nella guerra civile spagnola, poi ministro della Difesa al fianco di De Gasperi, contribuì all’entrata dell’Italia nel patto Atlantico. Anche lo storico dirigente del Pri poi fondatore dell’Unione democratica per la nuova repubblica Randolfo Pacciardi (1899-1991) avrà il suo centro studi. Nel mese di agosto, è stato fondato il gruppo nazionale del Centro studi Randolfo Pacciardi - L’uomo che sognava la Nuova Repubblica, con sede organizzativa a Forlì e due sedi di rappresentanza, una a Roma e una Riccione. Il gruppo nazionale è composto da Massimo Merendi, coordinatore delle iniziative, e i due presidenti Marcello Luciano Rivizzigno e Alessandra Ascari Raccagni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’eredità di Randolfo Pacciardi. Un gruppo per analisi e iniziative