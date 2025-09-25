L' eredità di Chiara Pennuti scomparsa a causa di un sarcoma arriva al Festival del Buon Vivere | sabato la presentazione del suo podcast ' Una Zebra in Corsia'

All’interno del Festival del Buon Vivere sabato 27 settembre si terrà l’incontro: “Una Zebra in Corsia: un podcast che rompe gli stereotipi sul cancro”. Un dialogo dal vivo con pazienti, caregiver e professionisti della salute, moderato da Martina Cavallucci, per raccontare il progetto ideato da. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Il cuore di Chiara: 6mila euro all’Irst. Ecco la donazione per la ricerca - La cifra è stata raccolta grazie a ’Una Zebra in Corsia’ progetto che la 27enne aveva fondato prima di morire e che ora continua grazie ad amici e sostenitori: sabato se ne parlerà al Buon Vivere. msn.com scrive

Il podcast nel nome di Chiara per la lotta contro il cancro - Lo dimostra bene la storia di Chiara Pennuti, 27enne forlivese scomparsa lo scorso maggio a causa di una rara forma ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it