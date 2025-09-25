Leonardo Semplici | una vita con la Toscana nel sangue

Arezzo, 25 settembre 2025 – L'allenatore ospite dell'evento del Festival del Calcio Italiano in scena ad Arezzo La città di Arezzo si prepara a riabbracciare un uomo che ha prima vestito la maglia dell'Arezzo da calciatore, poi ci è tornato da allenatore: ospite dell'evento “I protagonisti del calcio si raccontano”, ideato dal giornalista e project manager Donato Alfani, per la 14? edizione del Festival del Calcio Italiano sarà Leonardo Semplici. La voce di Leonardo Semplici sarà utile per conoscere la Toscana da chi l'ha vissuta a pieno per tutta la sua vita. 🔗 Leggi su Lanazione.it

In questa notizia si parla di: leonardo - semplici

#Sampdoria, Leonardo #Semplici fa anche lo psicologo. Il racconto della prima giornata - facebook.com Vai su Facebook

Oggi, a 1 Football Club su @1stationradio, sono intervenuti: Giulia Borletto, @Gigiolus, @gianniparisio, Leonardo Semplici, @salvione. Se hai perso la puntata odierna puoi recuperarla alle 14 su @CalcioNapoli24, canale 79 del digitale terrestre in Campania - X Vai su X

Leonardo Semplici: una vita con la Toscana nel sangue - La città di Arezzo si prepara a riabbracciare un uomo che ha prima vestito la maglia dell'Arezzo da calciatore, poi ci è tornato da allenatore: ospite dell'evento “I protagonisti del calcio si ... Lo riporta lanazione.it

Toscana: alla scoperta di Leonardo e di Boccaccio - In questo perimetro di incanto l’esperienza culturale si fa vivace e accessibile: i musei sanno parlare anche ai più piccoli, i paesaggi invitano al cammino per esplorare la zona in chiave lenta e le ... Come scrive tgcom24.mediaset.it