Leonardo DiCaprio quando volevano fargli cambiare cognome perché troppo etnico

Lo ha raccontato lui stesso nel podcast dei fratelli Travis e Jason Kelce. «Un agente mi disse che avrei dovuto cambiare nome per avere successo». 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Leonardo DiCaprio, quando volevano fargli cambiare cognome perché «troppo etnico»

In questa notizia si parla di: leonardo - dicaprio

Leonardo DiCaprio compra un’isola del Cile per sottrarla al disboscamento

“Ora è protetta dall’estrazione del carbone, dal disboscamento e da altre industrie distruttive”: Leonardo DiCaprio ha comprato l’isola di Guafo in Cile

Leonardo DiCaprio compra un’isola in Cile: “Ora è protetta dall’estrazione del carbone e dal disboscamento”

Un film politico, la storia di un ex rivoluzionario che non sa riadattarsi al mondo: LeonardoDiCaprio e Benicio del Torino sono protagonisti del nuovo film di Paul Thomas Anderson, “Una battaglia dopo l’altra” (dal 25 settembre al cinema). Pellicola che Steven - facebook.com Vai su Facebook

Leonardo DiCaprio si lancia in “Una battaglia dopo l’altra” di Anderson: “Viviamo nel regno delle bugie” - X Vai su X

Leonardo DiCaprio, quando volevano fargli cambiare cognome perché «troppo etnico» - «Un agente mi disse che avrei dovuto cambiare nome per avere successo» ... Riporta vanityfair.it

Leonardo DiCaprio agli inizi, il suo agente voleva chiamarlo Lenny Williams: ecco perché - Quando aveva solo 13 anni, un agente gli disse che avrebbe dovuto cambiare il suo nome in Lenny Williams... Secondo comingsoon.it