Leonardo DiCaprio quando volevano fargli cambiare cognome perché troppo etnico

Vanityfair.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo ha raccontato lui stesso nel podcast dei fratelli Travis e Jason Kelce. «Un agente mi disse che avrei dovuto cambiare nome per avere successo». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Leonardo DiCaprio compra un’isola del Cile per sottrarla al disboscamento

“Ora è protetta dall’estrazione del carbone, dal disboscamento e da altre industrie distruttive”: Leonardo DiCaprio ha comprato l’isola di Guafo in Cile

Leonardo DiCaprio compra un’isola in Cile: “Ora è protetta dall’estrazione del carbone e dal disboscamento”

