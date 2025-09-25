Leonardo DiCaprio i 10 film più importanti
Il divo torna al cinema nei panni di un rivoluzionario per il regista culto P.T. Anderson. Per l’occasione, ecco i 10 titoli fondamentali del golden boy di Hollywood: da Titanic a The Wolf of Wall Street fino a Una battaglia dopo l’altra. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
In questa notizia si parla di: leonardo - dicaprio
Leonardo DiCaprio compra un’isola del Cile per sottrarla al disboscamento
“Ora è protetta dall’estrazione del carbone, dal disboscamento e da altre industrie distruttive”: Leonardo DiCaprio ha comprato l’isola di Guafo in Cile
Leonardo DiCaprio si lancia in "Una battaglia dopo l'altra" di Anderson: "Viviamo nel regno delle bugie"
Paul Thomas Anderson torna in sala con "Una battaglia dopo l'altra": Leonardo DiCaprio è un eroe inaspettato che, tra umorismo nero e azione, decide di affrontare gruppi suprematisti e un'America sempre più chiusa. Un film tagliente che mescola dramed
