L’ennesima giravolta di Trump sull’Ucraina sperando che sia l’ultima

C’è un momento, durante l’incontro di martedì tra Donald Trump e Volodymyr Zelenksy a New York, in cui una giornalista fa una domanda scivolosa al presidente americano. Gli chiede se secondo lui i Paesi della Nato debbano abbattere aerei e droni russi che violano il loro spazio aereo. Trump non ha nemmeno un attimo di esitazione. Risponde come se fosse una domanda preparata a tavolino: «Sì, dovrebbero». Neanche Zelensky sembra credere alle sue orecchie. Davvero Trump ha risposto con questa disinvoltura a una domanda così puntuale? Non ha provato a svicolare, non ha aggiunto altre spiegazioni. Durante l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, poi di nuovo in conferenza stampa e infine sui suoi canali social, Trump ha usato parole che nessuno si aspettava: la Russia è una «tigre di carta», economicamente a pezzi e militarmente fragile, incapace di chiudere in tre anni e mezzo una guerra che «una vera potenza avrebbe dovuto vincere in meno di una settimana». 🔗 Leggi su Linkiesta.it

