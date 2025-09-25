L’ennesima giravolta di Trump sull’Ucraina sperando che sia l’ultima
C’è un momento, durante l’incontro di martedì tra Donald Trump e Volodymyr Zelenksy a New York, in cui una giornalista fa una domanda scivolosa al presidente americano. Gli chiede se secondo lui i Paesi della Nato debbano abbattere aerei e droni russi che violano il loro spazio aereo. Trump non ha nemmeno un attimo di esitazione. Risponde come se fosse una domanda preparata a tavolino: «Sì, dovrebbero». Neanche Zelensky sembra credere alle sue orecchie. Davvero Trump ha risposto con questa disinvoltura a una domanda così puntuale? Non ha provato a svicolare, non ha aggiunto altre spiegazioni. Durante l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, poi di nuovo in conferenza stampa e infine sui suoi canali social, Trump ha usato parole che nessuno si aspettava: la Russia è una «tigre di carta», economicamente a pezzi e militarmente fragile, incapace di chiudere in tre anni e mezzo una guerra che «una vera potenza avrebbe dovuto vincere in meno di una settimana». 🔗 Leggi su Linkiesta.it
In questa notizia si parla di: ennesima - giravolta
Accusa Putin e difende Zelensky, ennesima giravolta di Trump sull’Ucraina. Il leader Usa assicura: “Riprendiamo subito l’invio di armi a Kiev”
L’ennesima giravolta di Trump sull’Ucraina
Ennesima giravolta grillina con atterraggio sulle regionali in Toscana. Dagli insulti al Pd alla firma dell’intesa: la clip che inchioda Paola Taverna (video)
Io sono perfettamente d'accordo, ma Lei stavolta manterrà la rotta, o dovremo aspettarci l'ennesima giravolta? - X Vai su X
Nico Paz sta bruciando le tappe col Como! Ieri sera un gol pazzesco con giravolta e sinistro chirurgico , l’ennesima dimostrazione delle sue qualità tecniche. Voi che ne pensate? Quanto vale questo giovane campione? - facebook.com Vai su Facebook
Dazi Usa, ennesima giravolta di Trump: stangata sul Canada, poi ci ripensa - Prima il presidente degli Stati Uniti raddoppia il prelievo statunitense su acciaio e alluminio canadese portandolo al 50%. repubblica.it scrive
Ennesima giravolta, Trump annuncia stop ai dazi al 25% sulle auto. Nuovi bersagli, chip, farmaci, pomodori - Donald Trump potrebbe fare l’ennesima giravolta sui dazi, questa volta sul 25% inflitto alle auto. Si legge su blitzquotidiano.it