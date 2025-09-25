L’Empoli dice addio alla Coppa Italia | a Marassi è 3-1 per il Genoa
Genova, 25 settembre 2025 – Dopo la scoppola subita domenica scorsa a Pescara nel campionato di serie B, un rimaneggiato Empoli fornisce una discreta prova – almeno per un tempo – a “Marassi”, ma cede 3-1 al Genoa, venendo eliminato ai sedicesimi di finale di Coppa Italia. Un Empoli attento, determinato a chiudere gli spazi e ripartire, sempre in partita a differenza di quattro giorni fa all’“Adriatico”. Pagliuca opta per Carboni in retroguardia: di conseguenza, Tosto si accomoda in panchina. Al 3’ Valentin Carboni si libera dell’avversario e conclude dal limite: deviazione di Ebuehi e pallone in angolo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
