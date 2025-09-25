L' Emirat Shrine Rhegion dona una culla a neonatologia del Gom

Chi avrà dormito nella culla donata dall’Emirat Shrine Rhegion al reparto di neonatologia del Grande ospedale metropolitano, diretto dalla dr.ssa Isabella Mondello? Una bambina o un bambino? Italiano o straniero? Di quale religione? Che importa. È una creatura divina che ha potuto dormire accanto. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it