L’emergenza sanitaria Legionellosi nell’hotel

Lanazione.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovo caso di legionella in un albergo cittadino. Il Comune, in seguito alla nota ricevuta dall’Asl Toscana Centro, ha emesso un’ordinanza che prevede la chiusura di sei camere di una struttura ricettiva, in seguito a una persona colpita da legionnellosi. L’amministrazione ha concesso al proprietario tre giorni di tempo per effettuare la bonifica dell’impianto idrico. Questa dovrà essere realizzata, scegliendo una delle due metodologie previste. Attraverso lo shock termico è possibile elevare la temperatura dell’acqua a 70-80 gradi centigradi in modo continuativo per tre giorni, e far scorrere l’acqua quotidianamente attraverso i rubinetti per un tempo di trenta minuti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’emergenza sanitaria. Legionellosi nell’hotel

