Il pareggio ha lasciato l'amaro in bocca alla Robur. Lo ha lasciato a Nico Lelli (nella foto). "A contare le occasioni avremmo meritato qualche cosa in più – dice il vice allenatore bianconero –. Il primo tempo è stato in totale controllo, con qualche occasione creata, una traversa centrata e il meritato gol. Nei primi 20 minuti della ripresa abbiamo sofferto il cambio di atteggiamento degli avversari che sapevamo essere una squadra molto organizzata, molto in salute, che avrebbe potuto crearci delle difficoltà. In quel lasso di tempo, su palla inattiva, un suo punto di forza, lo Scandicci ha trovato il pareggio.

Lelli: "Meritavamo qualcosa in più!. Comunque ci teniamo la prestazione"