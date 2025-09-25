’L’elisir d’amore’ al teatro Masini In scena il melodramma italiano
Torna l’opera lirica al Teatro Comunale Angelo Masini di Faenza. Lo farà sotto il segno dell’azienda olivicola Terra di Brisighella, che da pochi giorni ha stretto una collaborazione con il pianista e baritono Raffaello Bellavista (al centro in foto), designandolo brand ambassador. L’artista lughese è il direttore artistico dello spettacolo “ L’elisir d’amore ”, in programma domani alle 20.30. Il capolavoro del melodramma italiano “L’elisir d’amore” è stato scelto per la sua miscela di comicità, romanticismo e arie celebri, perfette per festeggiare il ritorno della grande musica dal vivo in uno degli spazi storici più preziosi di Faenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
