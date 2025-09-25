Lei beve dalla borraccia a scuola e finisce in ospedale l’amico confessa | Era solo uno scherzo

La giovane, una studentessa di Avola (Siracusa), era già finita in ospedale, quando un compagno di scuola ha confessato di essere l’autore dello “scherzo”. Il ragazzo avrebbe messo un po’ di candeggina nella borraccia della compagna, che poco dopo averla bevuta pensando che fosse acqua, ha accusato un malore. Immediato il trasferimento all’ ospedale “Di Maria ” di Avola: ora si trova ricoverata, ma non è in pericolo di vita. Sullo scherzo, che avrebbe potuto portare a gravi conseguenze, indagano i carabinieri della compagnia di Noto. La dinamica del ricovero. Secondo le prime ricostruzioni, tutto sarebbe successo al ritorno in classe dopo l’ora di educazione fisica, quando la studentessa avrebbe notato un odore anomalo mentre beveva. 🔗 Leggi su Open.online