Schizzi e bozzetti di Nanni Valentini (insegnante all’Istituto statale d’arte di Monza, ceramista, scultore, pittore e incisore) protagonisti al liceo artistico della Villa Reale a lui intitolato: fino al 19 ottobre è in programma la mostra “ L’educazione visiva ”. Un’occasione per ricordare l’artista nel 40esimo anniversario della sua morte. Oltre ai lavori del maestro Valentini, sarà possibile ammirare quelli dei colleghi Marco Mirzan e Nicola Console, che ha proposto l’allestimento dell’esposizione. "Con questa iniziativa - spiega la dirigente scolastica Katia Ruocco - rendiamo omaggio alla figura di Nanni Valentini e dei docenti Marco Mirzan e Nicola Console". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “L’educazione visiva”, emozioni in mostra. Esposizione dei lavori del maestro Valentini